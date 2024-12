Investimento de R$ 250 milhões promete alterar a realidade econômica de cidades em Goiás

Estruturas estão sendo construídas em áreas de 8,5 mil metros quadrados para feirantes e artesãos

Pedro Hara - 29 de dezembro de 2024

Obra de um dos Mercadões Goianos. (Foto: Cristovão Matos/SIC)

Com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege), a Secretaria de Indústria e Comércio (SIC) de Goiás está investindo R$ 250 milhões no Entorno do Distrito Federal para a implementação do Projeto Mercadão.

As estruturas estão sendo construídas em áreas de quase 8,5 mil metros quadrados, divididas em dois andares, destinadas ao comércio de produtos por feirantes e artesãos locais.

As cidades contempladas pelo projeto até o momento são Águas Lindas de Goiás, em fase final de instalação, e Santo Antônio do Descoberto, onde a construção teve início em agosto deste ano.

Além dos espaços para feirantes e artesãos, os mercadões deverão oferecer serviços como Vapt Vupt e uma sala para cursos de capacitação.

Titular da SIC, Joel Sant’Anna Braga, destacou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento econômico local, beneficiando tanto os comerciantes quanto a população do Entorno.

“Estamos criando um espaço moderno que impulsionará a economia local, gerando empregos e renda para uma população que, por muito tempo, foi ignorada pelo poder público. Agora, serão quase 8,5 mil metros quadrados em dois pisos, com acabamento de primeira linha, proporcionando dignidade aos pequenos comerciantes, feirantes e pessoas que antes vendiam seus alimentos em locais sem condições de higiene e limpeza”, ressaltou Joel.