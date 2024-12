Motorista de aplicativo chama atenção com recado nada animador para colegas de profissão: ‘folga mesmo sem querer’

Internautas se dividiram nos comentários, com alguns concordando e outros ponderando que a realidade varia muito a depender da região

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2024

Vídeo já conta com mais de 200 mil visualizações. (Fonte: @uberhistorias)

O motorista de aplicativo e influenciador goiano Lucas Dias, do perfil @uberhistorias, utilizou as redes sociais para desabafar acerca das dificuldades que a classe enfrenta, especialmente durante os meses de dezembro e janeiro.

No vídeo, que já alcançou mais de 200 mil visualizações, ele destacou que apesar de dezembro já ser um mês mais complicado, janeiro consegue superar negativamente o antecessor.

Dentre os motivos, ele explicou que tirar folga em alguns dias é inevitável, o que já acarreta em certo prejuízo. Além disso, como a demanda costuma ser menor, muitos colegas acabam tirando uma “folga mesmo sem querer”, dado a falta de procura.

Porém, o influencer garantiu que este é um momento crucial, no qual é importante persistir apesar das adversidades.

“É dentro. Segunda a segunda. Escala 31×31”, frisou.

Nos comentários, os internautas discutiram acerca do vídeo, com alguns concordando com Lucas e outros apresentando visões distintas.

“Dezembro e janeiro são meses que não tem movimento, então já me preparo para esses meses”, disse uma usuária.

“Esse vídeo vale pro pessoal daí de Goiás, BSB e até MG… A gente do litoral, o povo desce em peso, janeiro é tranquilo”, ponderou outro.