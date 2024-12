Dono de supermercado desconfia de prejuízo inesperado e tem infeliz surpresa ao investigar

Caso envolveu um antigo funcionário e denúncia de grandes desvios nas mercadorias

Natália Sezil - 30 de dezembro de 2024

Imagens de câmeras de segurança aprofundaram as suspeitas do denunciante. (Foto: Reprodução)

Um caso foi parar na delegacia após o proprietário de um supermercado no Residencial Ildefonso Limírio, em Anápolis, desconfiar que estava sendo lesado por um funcionário de confiança, que já trabalhava no comércio há anos e era, inclusive, responsável por uma das seções do local.

Segundo o relato do empresário, ele teria começado a suspeitar de prejuízos quando notou que o setor de carnes do mercado estava vendendo menos, com reclamações constantes dos clientes sobre a falta de produtos. Apesar disso, a seção continuava comprando muita mercadoria e emitindo notas fiscais de valor alto.

Diante da desconfiança, ele teria começado a investigar a situação, analisando as imagens do circuito interno de câmeras de segurança em busca de respostas. Em um dos registros, ele afirma que teria percebido ações suspeitas do funcionário responsável pelo açougue e do fornecedor de carnes.

A denúncia aponta que os dois estariam mentindo sobre quanta mercadoria estava sendo adquirida, de forma que a quantidade de vacas entregues pelo frigorífico seria diferente do total pelo qual o mercado estava pagando.

A estimativa do proprietário é de que, em apenas uma carga de produtos, estaria tomando um prejuízo de quase R$ 5 mil. Ao longo de meses, ele calcula que a perda teria sido de centenas de milhares de reais.

Diante disso, a denúncia foi formalizada, e o caso foi levado à delegacia para que se apure o ocorrido, confirmando ou negando as suspeitas do denunciante. Portanto, a investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).