Mabel abre espaço para indicações políticas no secretariado em Goiânia

Nomes foram selecionados por aliados que estiveram com Mabel na disputa pelo Paço Municipal

Pedro Hara - 30 de dezembro de 2024

Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

Após indicações técnicas para o secretariado, Sandro Mabel (UB) deu início as escolhas políticas para ocupar o primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia, a partir de 2025.

Vereador reeleito, Lucas Kitão (UB) será o titular da Secretaria de Gestão e Negócios Municipais.

Diogo Franco e Carolina Alves Luiz Pereira, irmãos de Igor Franco (MDB) e Henrique Alves (MDB), estarão a frente da Indústria, Comércio e Serviços e Instituto de Previdência dos Servidores do Município (GoiâniaPrev), respectivamente.

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB) indicou o futuro presidente do Procon, Mizair Lemes Jr (Agir) e o coronel da Polícia Militar (PM) Luiz Alberto Sardinha Bites, no Esporte.

No Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas), a indicação foi do Solidariedade (SD), que escolheu o ex-vereador Paulo Henrique da Farmácia (SD), que já comandou o órgão anteriormente.

Partido de Vanderlan Cardoso, que disputou com Mabel a Prefeitura de Goiânia, o PSD indicou Ana Carolina de Souza Almeida, mulher do ex-deputado Samuel Almeida, secretário-geral do partido, como titular da pasta de Planejamento.

Todos os nomes serão oficializados nesta segunda-feira (30).