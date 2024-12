Veja como Atlético, Goiás e Vila Nova estão se preparando para temporada de 2025

Equipes fizeram movimentações desde encerramento das partidas oficiais

Paulo Roberto Belém - 30 de dezembro de 2024

Casas das equipes goianienses (Foto: Divulgação)

A temporada de 2024 não foi nada agradável para os times de futebol goianienses. O rebaixamento do Atlético para a Série B e a permanência de Goiás e Vila Nova na mesma divisão, fizeram com que as equipes buscassem novos reforços e mantivessem aqueles que interessam os times em 2025.

Neste sentido, o Portal 6 fez um levantamento das novas contratações e as renovações anunciadas desde a última participação oficial das três equipes. A realidade mostra nomes novos, figurinhas repetidas em duas equipes e pouca movimentação em outra.

Atlético

Amargando o rebaixamento, parece o Dragão teve apenas uma movimentação confirmada até o momento. A nova contratação foi somente para o comando do time, o treinador Rafael Guanaes.

Goiás

A equipe esmeraldina fez algumas movimentações para montar a equipe para a temporada de 2025. As contratações superam as renovações e demonstram que os dirigentes procuraram profissionais de várias posições.

Iniciando com as contratações, o comando do time será reassumido por Jair Ventura. Outra prioridade, com duas contratações, está para as posições de ataque com Facundo Barceló e Zé Hugo.

Dois novos zagueiros também chegam: Lucas Ribeiro e Luiz Felipe. Fechando as contratações do Goiás, assume o meio de campo Juninho.

Agora, falando das renovações, os escolhidos para permanecer, até o momento, foram o volante Marcão Silva, o lateral Douglas Teixeira e zagueiro Messias.

Vila Nova

Já o tigrão foi a equipe que mais mexeu o tabuleiro pensando na temporada de 2025 com novidades em várias posições do campo. Os novos reforços e permanências vão desde o comando a outras posições de destaque.

Chegando à equipe, está o técnico Rafael Lacerda. Para a defesa, foram contratados o goleiro Mauricio Kozlinski; os zagueiros Walisson Maia e Tiago Pagnussat; os laterais Igor Inocêncio, Willian Formiga e Lucas Sena.

Já no meio de campo, estrearão com as cores do Vila Nova o volante João Vieira e o meio-campista Diogo Torres.

Por fim, uma leva de atletas para o ataque: Gabriel Poveda, Dodô, Emerson Urso, Igor Inocêncio, Vinicius Paiva e o uruguaio Facundo Labandeira são os reforços no setor.

Em relação à manutenção do elenco de 2024, foram confirmadas as renovações de contrato dos atacantes Gabriel Silva e Júnior Todinho, além do volante Ralf.