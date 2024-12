Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou no Rio das Almas, em Uruaçu

Vítima foi encontrada a cerca de 10 km de distância do local onde embarcação naufragou

Da Redação - 31 de dezembro de 2024

Bombeiros encontraram corpo por volta das 07h30 da manhã. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (31), Bombeiros de Anápolis localizaram o corpo do homem, de 44 anos, que se afogou no Rio das Almas, em Uruaçu, no último domingo (29).

A vítima foi encontrada por volta das 07h30 da manhã, a cerca de 10 km de distância do ponto onde a embarcação naufragou.

As buscas tiveram início na segunda-feira (30), mas foram interrompidas pelas chuvas, que aumentaram o volume de água no local.

Segundo relatos de pessoas que estavam na embarcação, a canoa foi atingida por uma forte correnteza do rio, que a virou na água.

Os Bombeiros entregaram o corpo aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).