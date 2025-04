Homem morre no Hugol após ter óleo quente jogado no rosto por sobrinha adolescente

Ataque seria resposta a diversas ameaças proferidas na noite anterior à ação

Natália Sezil - 31 de março de 2025

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

Um homem, de 32 anos, morreu no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após ter o rosto queimado com óleo fervendo, em Uruaçu, no Norte goiano.

O falecimento ocorreu na última quinta-feira (27), oito dias depois que ele foi internado para tratar os ferimentos sofridos no dia 19 deste mês, enquanto dormia na casa da mãe.

A ação teria vindo da própria sobrinha, de 16 anos. Ela teria sido motivada por uma situação ocorrida no dia anterior, quando o tio a confrontou dizendo que ela estava se relacionando com pessoas “indevidas”.

Os gritos e ofensas teriam sido acompanhados de agressões físicas: chutes e tapas na cabeça.

A confusão também seria resultado de uma tentativa anterior da adolescente de separar uma briga entre o tio e a ex-companheira dele.

A briga teria sido apartada por testemunhas, que teriam começado a atacar o homem, também com chutes e socos, além de pedradas e pauladas.

Depois da confusão, a adolescente foi até a casa do pai. Mesmo assim, teria continuado a receber ameaças por meio de mensagens.

Diante disso, ela teria ido até a casa da avó, onde ela e o tio moravam, e jogado um litro de óleo de soja fervente na cabeça dele, que dormia em um colchão na sala.

O homem teria acordado aos gritos, despertando também os outros moradores.

Com o ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado, e o tio foi encaminhado a um hospital local, sendo posteriormente transferido ao Hugol. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.

O caso ainda deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que tomará as providências cabíveis diante dos fatos.

