Se você é uma das pessoas que gosta de planejar as viagens com antecedência, uma boa notícia vem aí. No ano de 2025, o calendário oficial consta com uma série de feriados que prometem dar uma aliviada na rotina.

Com uma mistura de datas fixas e móveis, os feriados do próximo ano prometem boas oportunidades para descanso, lazer e viagens. Leia até o final e saiba mais!

Confira calendário oficial com todos os feriados de 2025

Um dos primeiros feriados do ano é o da Confraternização Universal, no dia 1º de janeiro, que cairá em uma quarta-feira. A data é ideal para um início de ano tranquilo.

Na sequência, há o Carnaval, considerada uma festa bastante aguardada por muitos. Em 2025, ela acontece nos dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira). Logo em seguida, em abril, temos a Sexta-feira Santa, no dia 18, e o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, que será uma segunda-feira.

Já em maio, o Dia do Trabalhador, no dia 1º, cairá em uma quinta-feira, sendo perfeito para emendar. Em junho, o Corpus Christi será comemorado no dia 19, uma quinta-feira, também abrindo espaço para um fim de semana prolongado.

O segundo semestre traz o Dia da Independência, no dia 7 de setembro, que será um domingo, seguido pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, que também cairá em um domingo.

Em novembro, teremos o Dia de Finados, no dia 2, uma terça-feira, e o Dia da Proclamação da República, em 15 de novembro, um sábado. Por fim, fechamos o ano com o tradicional Natal, em 25 de dezembro, que será uma quinta-feira.

