Idoso tenta comprar paçoca para ajudar “ambulante”, mas acaba ficando no prejuízo em Anápolis

Caso aconteceu durante a madrugada, enquanto a vítima dirigia pela Avenida Brasil

Natália Sezil - 31 de dezembro de 2024

Caso ocorreu na Avenida Brasil. (Foto: Google Street View)

Um idoso, de 67 anos, foi surpreendido na madrugada desta terça-feira (31) após tentar ajudar alguém enquanto esperava em um semáforo na Avenida Brasil, no Bairro Calixtolândia I Etapa, região Sul de Anápolis.

A vítima teria sido abordada por um homem que dizia estar vendendo paçocas porque passava necessidade. Após ouvir a história, o motorista quis comprar o doce, mas, ao pegar a carteira, teve uma surpresa nada agradável.

Nesse momento, duas outras pessoas, que eram cúmplices do suposto vendedor, teriam entrado pelo outro lado do carro, ambas com facas em mãos. Os suspeitos teriam levado o motorista até uma rua paralela, menos frequentada, e pegado o celular dele para fazer transferências.

O condutor denunciou que R$ 1 mil foram tirados da conta bancária, além de ter dois cartões de crédito furtados. Os homens também carregavam consigo uma máquina de passar cartão, e teriam feito um saque da conta da vítima.

A ocorrência foi registrada formalmente na delegacia, e o caso deve ser apurado pela Polícia Civil (PC).