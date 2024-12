Jovem é preso após agredir garota de programa e causar transtornos em motel de Aparecida de Goiânia

Vítima precisou ser encaminhada a unidade hospitalar para realizar tomografia craniana

Da Redação - 31 de dezembro de 2024

Vários preservativos também foram deixados no chão do quarto. (Foto: Reprodução)

Um caso foi encaminhado à delegacia nesta terça-feira (31) após dois homens praticarem lesão corporal contra uma garota de programa que haviam contratado e quebrarem as janelas do quarto de um motel, na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.

A ocorrência aconteceu durante a madrugada, e não se sabe ao certo como teria sido o desenrolar da situação. Questionada pelas autoridades, a vítima, de 34 anos, teria relatado que perdeu a consciência e quando acordou, percebeu que já estava lesionada.

As janelas do quarto também já tinham sido quebradas. A Polícia Militar (PM) foi acionada quando um dos suspeitos, de 27 anos, exigiu que a recepcionista abrisse o portão do estabelecimento, ameaçando-a com um extintor de incêndio.

O jovem foi detido assim que as autoridades chegaram ao local, mas o outro homem que estava presente, que o suspeito relata ser de origem venezuelana, já teria escapado pulando o muro, não sendo localizado.

Diante dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente na ocorrência para socorrer a vítima, que foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela precisou passar por exames, realizando uma tomografia craniana em outra unidade hospitalar.

O jovem encontrado pela PM foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para que se realizasse exame de corpo de delito, e posteriormente para a Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) deve cumprir as medidas cabíveis.