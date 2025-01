Motorista de caminhão morre após veículo cair de ribanceira

Acidente aconteceu em um trecho da GO 080, entre os municípios de Goianésia e Barro Alto

Paulo Roberto Belém - 31 de dezembro de 2024

Bombeiros deram socorro a motorista que caiu em ribanciera (Foto: Divulgação)

Um homem, de 34 anos, morreu após cair em uma ribanceira enquanto conduzia um caminhão em um trecho da GO-080 na tarde desta terça-feira (31), entre as cidades de Goianésia e Barro Alto, região do Vale do São Patrício.

A vítima teria perdido o controle do veículo de grande porte, vindo a capotar, na altura do km 8 da rodovia estadual, avançando na área de mata em declive às margens da pista.

Acionados, os Bombeiros chegaram ao local e ao descer até o veículo que ficou de cabeça pra baixo na ribanceira, encontrou o corpo do motorista fora do veículo, já sem vida.

Com isso, a Polícia Militar Rodoviária Militar Estadual (PMRE) foi acionada para fazer a segurança do local, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) trabalhava para o recolhimento do corpo.

Antes, agentes da Polícia Civil atuaram no procedimento de perícia a fim de instruir as investigações que possam explicar as circunstâncias do acidente.