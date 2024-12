Placa colocada em portão de casa chama atenção de quem passa na rua

"Finalmente achei minha plaquinha", explica a legenda da postagem

Magno Oliver - 31 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@placashistoria)

Existe um ditado na vida do trabalhador brasileiro que é muito verdadeiro e diz o seguinte: “se tem placa, é porque tem história”.

Assim, um registro de uma placa com bastante humor e ironia fixado na parte da frente de um portão de uma casa viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um simples mural com um pequeno aviso, acabou se tornando uma cena humorada que ganhou olhares de atenção das pessoas. A placa acabou chamando atenção mais que o normal.

Uma placa bem irônica e humorada fixada bem na região da frente do portão da casa de uma família trouxe uma mensagem em tom de ironia para as pessoas que passavam. O recado fixado no portão causou várias reações nos comentários.

Na imagem publicada no Instagram da “@placashistoria”, o aviso aparece em folha de papel, com a imagem de um cão e frase bem direta.

Assim, o texto da placa trazia um recado nada carinhoso para as pessoas que passavam em frente ao imóvel sobre como eles deviam se portar diante do cachorro.

Havia na placa dois tipos de mensagem. A primeira é para se atentar a uma pessoa da casa e a segunda mensagem dizia respeito sobre o cachorro que vigiava o local.

A mensagem principal era para tomar cuidado mais com a esposa do homem do que propriamente o cão que protege o lar.

Na placa, fixada no portão com grade, a mensagem dizia:

“Cuidado com minha esposa. O cachorro é até de boa”

Confira a publicação na íntegra da imagem:

