Carro da Tesla explode em frente a hotel de Trump e mata 1 pessoa em Las Vegas

O veículo “parou nas últimas portas de entrada do hotel”, disse o xerife Kevin McMahill em entrevista coletiva

Folhapress - 01 de janeiro de 2025

Local da ocorrência (Foto: Captura Youtube)

(FOLHAPRESS) – Uma pessoa morreu e pelo menos sete ficaram feridas após um carro elétrico Tesla Cybertruck explodir e pegar fogo do lado de fora do Hotel Internacional Trump, em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1º), de acordo com as autoridades.

O veículo “parou nas últimas portas de entrada do hotel”, disse o xerife Kevin McMahill em entrevista coletiva. “Vimos que a fumaça começou a sair do veículo e, em seguida, ocorreu uma grande explosão.”

A pessoa morta estava dentro do veículo, disse McMahill, acrescentando que pelo menos outras sete pessoas tiveram ferimentos leves. Não estava claro de imediato qual foi a causa da explosão, mas as autoridades mencionaram o ataque em Nova Orleans, em que ao menos dez pessoas morreram quando um homem jogou o carro contra a multidão e depois saiu atirando.

“Estamos muito cientes do que aconteceu em Nova Orleans”, disse o xerife McMahill. “Como vocês podem imaginar, com uma explosão aqui em um boulevard icônico de Las Vegas, estamos tomando todas as precauções necessárias para manter nossa comunidade segura.”

Elon Musk, dono da Tesla, disse que a fabricante de carros elétricos estava investigando o incêndio. “Todo o time sênior da Tesla está investigando esse assunto agora”, disse em postagem na rede social X, acrescentando: “Nunca vimos nada parecido com isso.”

A Junta Nacional de Segurança no Transporte dos EUA em 2024 abriu uma investigação sobre um acidente e incêndio envolvendo um carro da Tesla em uma rodovia da Califórnia.

Especialistas automotivos dizem que os incêndios em veículos elétricos queimam de forma diferente dos veículos com motores de combustão interna, muitas vezes com as chamas durando mais tempo e sendo mais difíceis de extinguir.