Magno Oliver - 01 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Gabriel Picado)

Não tem jeito, serviço doméstico de cozinha é algo que nunca vai acabar na nossa casa e cortar cebola é um desafio incluso nessa atividade.

Assim, cortar a cebola e começar a ficar com os olhos lacrimejando é uma tarefa que causa desconforto, não importa o quão iniciante ou experiente você seja na cozinha.

Dessa forma, o que muitos não sabem é que a cebola causa uma reação inesperada que incomoda e atrapalha o preparo dos nossos pratos. Encontramos uma solução para você não lacrimejar mais com isso e vamos te explicar porque isso acontece.

Truque prático para conseguir picar a cebola sem chorar

A página no Instagram da Gabriela Aquino, @gabiaquinu, bombou nas redes sociais com a dica de ouro para ninguém nunca mais chorar quando for cortar cebola.

Para você não chorar mais, ela ensina a passar uma pequena quantidade de óleo de soja na lâmina da faca antes de cortar a cebola.

Assim, essa simples técnica faz toda a diferença, pois o óleo evita que as substâncias irritantes se espalhem no ar.

Isso acontece porque o óleo cria uma camada protetora na lâmina e ele minimiza o contato entre as células da cebola e o ar. Outra dica para ajudar nesse processo é manter a cebola bem refrigerada, antes de cortá-la.

Dica bônus: faca afiada

Nos comentários, um seguidor trouxe uma outra dica muito eficiente também que ele aprendeu e quis compartilhar.

“Outra dica (aprendi com a Paolla num vídeo da Nossa Cozinha): Assim, o melhor para cortar cebola sem chorar, é que a faca esteja bem afiada.

Porque se a faca estiver cega, você estará amassando a cebola ao cortar, fazendo o sumo, o cheiro e até mesmo gotículas saírem da dela, o que faz a gente chorar.”, comentou o seguidor.

Confira o vídeo completo do tutorial:

