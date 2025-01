Entenda por que Goiânia tem uma das tarifas de ônibus mais baratas entre as capitais do país

Valor pago na região metropolitana chega a ser mais em conta do que diversos municípios interioranos, incluindo Anápolis

Paulo Roberto Belém - 02 de janeiro de 2025

Ônibus do transporte público de Goiânia. (Foto: RMTC)

Pagando exatos R$ 4,30 para utilizar o sistema de transporte coletivo da capital, moradores de Goiânia estão, atualmente, custeando o nono menor valor de tarifa para andar de ônibus entre as capitais brasileiras, além de superar também muitas outras cidades interioranas.

Na Região Metropolitana da cidade, por exemplo, o ticket é mais barato que Anápolis, onde atualmente o usuário do transporte paga R$ 5,25 para se locomover. Isso, se for pago usando o cartão, o qual se carrega de forma antecipada. No dinheiro, custa R$ 6.

Considerando outras cidades interioranas em outros estados, em Uberlândia (MG), custa R$ 4,50. No município de Campinas (SP), são pagos R$ 5,70. Já Feira de Santana (BA), cobram R$ 4,75.

Já entre as capitais brasileiras, o valor de Goiânia só é maior que São Luís (R$ 4,20), Recife (R$ 4,10), Maceió (R$ 4), Teresina (R$ 4), Belém (R$ 4), Palmas (R$ 3,85), Macapá (R$ 3,70) e Rio Branco (R$ 3,50).

Manutenção

A tendência é que o valor seja mantido por conta dos subsídios que interferem no preço da passagem de ônibus na capital.

Recentemente, o custo foi reajustado pela Agência Goiana de Regulação (AGR) e o real preço da tarifa em Goiânia, se fosse considerado os parâmetros que a precificam, seria de R$10,50.

Nesta quinta-feira (02), inclusive, o prefeito Sandro Mabel (União), disse em coletiva que não aumentará o preço e que prevê uma redução na taxa técnica das tarifas em meados de 2026. Entretanto, o chefe do Executivo não disse se haveria redução proporcional.