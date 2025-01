Jovem suspeito de esfaquear companheira e mostrar genitália para enteada se “disfarçou” para tentar fugir da PM

Crime aconteceu em Anápolis e, logo após, jovem teria fugido para Campo Limpo, onde tentou se passar por um trabalhador

Davi Galvão - 02 de janeiro de 2025

Jovem foi localizado em uma cerâmica de Campo Limpo. (Foto: Reprodução)

Gilmar Luiz dos Santos, de 22 anos, suspeito de ter esfaqueado a companheira e ter tentado abusar sexualmente de uma criança de 10 anos, em Anápolis, foi preso na tarde desta quinta-feira (02). Para tentar despistar as autoridades, ele chegou a se disfarçar como servente em uma cerâmica de Campo Limpo.

Trabalhadores do local informaram que o jovem chegou lá por volta das 03h e começou a trabalhar, utilizando uma camiseta preta para tampar o rosto e evitar ser identificado.

Por não fazer parte do quadro de funcionários do local, a atitude gerou suspeitas e a Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer no endereço.

Lá chegando, as autoridades deram início a abordagem e Gilmar admitiu que estava tentando se esconder, após ter tentado assassinar a companheira, bem como abusar da criança.

O jovem também revelou ter jogado a faca utilizada no crime em um lote baldio, no bairro recanto do Sol, em Anápolis. A arma foi localizada e apreendida.

Diante dos fatos, Gilmar foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Em tempo

O jovem é suspeito de ter tentado abusar da enteada, em Anápolis, nesta quarta-feira (1°), tendo sido flagrado pela companheira, mãe da criança, no exato momento que ele mostrava as genitálias para a menor e pedia que ela o tocasse.

A pequena recusou e, ao ver a cena, a mãe interviu, iniciando uma discussão que terminou com ele a esfaqueando e fugindo.