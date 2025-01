Procura-se jovem que que esfaqueou a companheira e tentou abusar a enteada de 10 anos em Anápolis

Pessoas próximas do suspeito, que inclusive já teriam dividido casa com ele, revelaram terem sido avisadas por terceiros que Gilmar já teria até tentado abusar da enteada

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2025

Gilmar é procurado pela polícia. (Foto: Reprodução)

Após tentar abusar da enteada, de apenas 10 anos, e desferir várias facadas na companheira, que teria tentado impedi-lo, Gilmar Luiz dos Santos, de 22 anos, se tornou foragido da polícia em Anápolis. Crimes foram cometidos na quarta-feira (1º), entretanto, o jovem já teria histórico de abusos infantis.

A situação aconteceu no Recanto do Sol, região Norte de Anápolis, onde a mulher encontrou-o no exato momento que ele mostrava as genitálias para a criança e pedia que ela tocasse. A pequena recusou e, ao ver a cena, a mãe interviu, iniciando uma discussão que terminou com ele a esfaqueando e fugindo.

Pessoas próximas do suspeito, que inclusive já teriam dividido casa com ele, revelaram terem sido avisadas por terceiros que Gilmar já teria até tentado abusar da enteada, revelando que ele seria “Jack” – gíria utilizada para identificar estupradores.

“Morava com a gente há mais ou menos uns 3 meses. Uma pessoa chegou no meu Instagram falando para tomarmos cuidado com quem andamos porque ele era “Jack”. Fomos a fundo e descobrimos que era verdade, ele tinha tentado abusar da enteada, a mãe sabia o que tinha acontecido e mesmo assim defendeu ele. Nós expulsamos ele de casa e encerramos qualquer tipo de laço”, revelou um ex-colega.

Produzindo música e conteúdos para a internet, o jovem se juntou a um grupo pedindo ajuda, se passando por vítima após ter tomado uma facada da outra companheira. Após certo tempo morando com os recém-conhecidos, a verdade surgiu e ele acabou expulso. Percebendo a nova relação firmada por ele, com uma jovem que tinha 3 filhos, um dos colegas tentou avisá-la.

“Várias pessoas já sabiam e tentaram avisar ela. Ela já tinha vindo, inclusive, tirar satisfação comigo, porque eu estava falando que o Gilmar ela abusador. Toma cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, é muito perigoso confiar assim”, complementou.

Apesar das tentativas de aviso, a situação acabou tendo um desfecho trágico, com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sendo acionado para socorrer a vítima, que foi encontrada sangrando no chão, com lesões nos braços, na barriga e na testa. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O Conselho Tutelar também esteve presente no local, para prestar assistência aos outros dois filhos da jovem, de 03 anos e de 03 meses, que foram deixados aos cuidados de uma vizinha.

Já a criança de 10 anos foi levada à Delegacia para ser ouvida pelas autoridades. Agora, a Polícia Civil (PC), que já divulgou a imagem de Gilmar como procurado, deve investigar o caso para apurar o ocorrido.