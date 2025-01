Mineiros afirmam ser os “donos” do pequi e goianos não deixam barato: “Minas é tão bom que o Gusttavo Lima mora em Goiás”

Internauta ainda insinuou que os goianos estariam roubando costumes do estado vizinho

Natália Sezil - 02 de janeiro de 2025

Desavença começou com registro compartilhado nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Um vídeo compartilhado no TikTok reacendeu a desavença antiga entre Goiás e Minas Gerais, que tanto se assemelham na cultura e nos costumes, ao defender que o pequi seria, na verdade, mineiro.

A publicação rendeu quase meio milhão de visualizações, reunindo quase 6 mil curtidas e mais de mil comentários, além de quase 800 compartilhamentos e 300 salvamentos.

As imagens mostram o usuário Junior (@junioreusminunu) cortando a iguaria goiana ao meio para mostrar a presença da castanha, enquanto afirma que os moradores de Goiás sequer conheceriam essa parte do fruto.

No registro, ele destaca, ainda, que a do pequi tem diversas vantagens quando comparada a outras. “Gostosa, saudável e com gordura boa, melhor que a gordura do abacate”, relata.

No vídeo, ele defende o ponto de vista argumentando que, no caminho entre Belo Horizonte e Brasília, só se vê pequi, enquanto só se acha cantor sertanejo e plantações de soja em Goiás.

Além disso, o internauta aproveita a oportunidade para insinuar que os goianos seriam “ladrões”. “Os goiano têm é fama de pegar os trem dos outros. O ‘uai’ é nosso e vocês usam, o pão de queijo é nosso e vocês usam”, afirma.

Nos comentários, os residentes de Goiás defenderam o estado. “Se quiser comer castanha de pequi, a gente manda os caroços dos pequis nossos aqui pra vocês”, afirmou uma usuária. Já outra disse: “Minas Gerais é tão bom que até o Gusttavo Lima mora em Goiás”.