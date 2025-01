Motociclista morre e criança é internada após colisão com carro em cruzamento de Goiânia

Vítimas foram levadas ao hospital, mas condutor da moto, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos

Natália Sezil - 02 de janeiro de 2025

Condutor do carro dirigia a 70 km/h quando colidiu com a moto. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, morreu após a motocicleta que pilotava se chocar contra um carro em um cruzamento com a Avenida Antônio Crispim, no setor Portal do Oriente, região Sudoeste de Goiânia, nesta quinta-feira (02).

A Polícia Militar (PM) esteve presente na ocorrência e isolou o local. Questionado pelas autoridades, o motorista envolvido no acidente contou que estava descendo a avenida a cerca de 70 km/h quando o motociclista saiu de uma rua lateral.

De acordo com o relato, a vítima iria fazer um “gato” na ilha que separava a pista dupla, momento em que os veículos colidiram. O teste de bafômetro foi realizado, mas constatou que o condutor do carro não estava alcoolizado.

Diante do acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motociclista e a criança que estava na garupa, e ambos foram conduzidos ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O homem não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade de saúde. Já o garoto ficou internado, sob cuidado da equipe médica. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC) para que os fatos sejam apurados.