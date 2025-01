Roberto Naves volta a entrar na mira do MP de Contas após não conseguir explicar destino de dinheiro de emenda

Representação foi feita pelo vereador Policial Federal Suender e teve duro parecer de órgão técnico do TCMGO

Pedro Hara - 02 de janeiro de 2025

Roberto Naves é o ex-prefeito de Anápolis. (Foto: Arquivo/Secom)

Ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) voltou a entrar na mira do Ministério Público de Contas (MPC) após não conseguir comprovar que pagou uma emenda do vereador Policial Federal Suender (PL).

A representação feita pelo edil aponta que não houve a destinação de R$ 67,6 mil para obras de ampliação e reforma de Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Santo Antônio, em 2022.

Segundo o parecer do órgão técnico do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), Roberto enviou documentos que mostram apenas registros de manutenções prediais, com valores superiores da emenda, sem especificação da origem do dinheiro.

Com base nas informações fornecidas pelo ex-prefeito, a 2ª Procuradoria de Contas recomendou que a decisão final seja enviada à Câmara Municipal, para que seja usada pela Casa no julgamento das contas de 2022.