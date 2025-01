Adolescente morre horas após bater cabeça no chão durante brincadeira, em Niquelândia

Vítima chegou a ser levada pelos pais ao hospital, mas já chegou à unidade de saúde sem vida

Paulo Roberto Belém - 03 de janeiro de 2025

Vítima chegou a ser levada para o hospital, mas já teria chegado sem vida (Foto: Divulgação)

Um adolescente, de 12 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (03), horas depois de ter supostamente caído de uma rede enquanto brincava com outro menor em uma propriedade localizada na Zona Rural de Niquelândia, Norte de Goiás.

A queda teria acontecido ainda na noite desta quinta-feira (02) e teria sido provocada porque, ao brincarem, eles estariam dando “puxões” e que em um destes, a corda que sustentava a rede se arrebentou e a vítima teria caído com cabeça ao chão.

O menor teria se levantado, esperado um tempo, ido tomar banho, estando lúcido, mas se queixando de dor de cabeça. Ele também teve vômito, mas logo foi dormir.

Entretanto, por volta das 02h, os pais do adolescente foram surpreendidos com mais vômitos, além de perceberam um sangramento no nariz do menor, levando ele às pressas ao hospital de Niquelândia.

Ainda no deslocamento, a vítima teria desmaiado e quando enfim chegaram no hospital, a equipe médica tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Os pais foram informados que o menor já teria chegado sem vida ao local.

Com isso, eles foram à delegacia para registrar o fato e a Polícia Civil deve investigar o que de fato aconteceu para que o adolescente tenha morrido dessa forma.