Adolescente de Campinorte se entrega à polícia e diz por que baleou o pai

Homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado às pressas para Hospital Municipal de Campinorte

Beatriz Bueno - 30 de março de 2025

O suspeito baleou o pai na residência da família (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 14 anos, se entregou à polícia após tentar matar o próprio pai neste domingo (30), em Campinorte. A vítima foi encaminhada para o hospital ainda com vida.

Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar (PM) se deparou com o garoto, que solicitou a parada da viatura. Durante o atendimento, visivelmente nervoso e tremendo, ele relatou à equipe que havia acabado de matar o pai na residência da família.

Segundo o relato do suspeito, na noite de sábado (29), ele e sua mãe haviam sido agredidos pelo pai. O adolescente contou que o homem a agrediu com socos no rosto e depois o empurrou.

No dia do crime, o pai teria ameaçado matar a mãe do adolescente e então, ele pegou uma arma de fogo e disparou contra a nuca do homem.

Após o disparo, o suspeito pegou a arma e foi até o clube da lagoa, onde a arremessou dentro da água.

Quando a polícia chegou à residência, a vítima já havia sido socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Municipal de Campinorte.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).