Mensagem no porta-malas de carro atrai olhares em Anápolis

Texto para lá de 'sincerão' deixou um comunicado para outros condutores que passavam próximo ao veículo

Thiago Alonso - 03 de janeiro de 2025

Placa em carro chamou atenção. (Foto: Reprodução)

Acidentes de trânsito são bastante comuns, principalmente em cidades grandes, onde o fluxo de veículos é muito maior do que o convencional. Isso acaba deixando alguns motoristas recém-formados um pouco apreensivos, visto que não estão acostumados com o ‘batidão’ do dia a dia.

Foi pensando nessa tal ‘batida’ que um condutor de Anápolis decidiu deixar um recado bem explícito colado no porta-malas do automóvel dele, prevenindo possíveis acidentes.

A mensagem não passou despercebida por outros motoristas que trafegavam pelo Setor Sul Jamil Miguel, no município, atraindo olhares de fotógrafos com bastante afinco.

No texto, é possível ver uma certa ‘provocação’ aos demais automóveis, de forma bem sentimental e para lá de punitiva: “Deus está comigo. Por favor, não bata no meu carro que eu agora vou cobrar”, diz a placa.

Logo abaixo, a indireta (bem direta) seguiu: “Esqueça o celular em casa porque no trânsito tá bravo. Eu preciso ter paciência. Eu agora tenho carteira”, brincou.