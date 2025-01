Identificado homem que foi morto a facadas pela própria esposa em Jaraguá

Vítima teria começado a ficar agressiva após ingerir bebidas alcoólicas e ter uma crise de ciúmes

Paulo Roberto Belém - 04 de janeiro de 2025

Jeferson Dornelles Machado tinha 36 anos (Foto: Divulgação)

Foi identificado como Jeferson Dornelles Machado, de 36 anos, o homem que foi morto pela própria esposa, que alegou ter agido em defesa própria e do filho na madrugada deste sábado (04), em Jaraguá, localizada na região do Vale do São Patrício.

A situação que encerrou com o homicídio teria se iniciado a partir de quando, ingerindo bebidas alcoólicas, o casal teve uma briga, supostamente motivada por ciúmes. A princípio, Jeferson teria partido para cima da esposa com uma garrafa, tentando agredi-la.

A ação aconteceu na casa da mãe da jovem – sogra da vítima.

A mulher contou às autoridades que ela e o filho, de apenas 5 meses, chegaram a ser ameaçados de morte, com ele proferindo xingamentos – postura que fez com que outras duas presentes também intervissem no desentendimento, a fim de evitar o pior.

Nisso, alegando temer que as agressões não cessassem e que a criança se ferisse, a jovem teria pegado uma faca para ameaçar o esposo que seguia se aproximando.

Em determinado momento, ela o atingiu com dois golpes, pensando em encerrar com o episódio. Entretanto, o ato foi fatal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) chegou a ser acionado, deslocando a vítima até o Hospital de Urgências de Jaraguá (Heja), mas ele não resistiu.

A esposa foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Jaraguá, onde será investigada pelo crime de homicídio, com o detalhe de ter alegado agir em defesa própria.