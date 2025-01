Irmãos são presos suspeitos de matarem homem após morte do gato da família, em Goianápolis

Vítima chegou a receber cuidados médicos, mas acabou não resistindo

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2025

Faca utilizada no crime, que teria sido motivado após gato da família ser morto. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, foi agredido, esfaqueado e morto na própria residência na noite deste sábado (04), em Goianápolis. Testemunhas afirmaram que o crime foi praticado por dois irmãos, de 19 e 23 anos, e motivado após a vítima ter supostamente matado o gato da esposa de um dos agressores.

A Polícia Militar (PM) foi informada de que dois indivíduos haviam invadido a casa do homem, armados com uma faca e um cabo de rodo. Os militares então compareceram ao local e, ao adentrarem no imóvel, encontraram a vítima desacordada, no sofá, em meio a diversas manchas de sangue.

A vítima foi socorrida por uma ambulância local e levada ao hospital municipal, onde sofreu duas paradas cardíacas, sendo reanimada, entubada e transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu.

Informados de que os suspeitos estavam em um imóvel em frente à cena do crime, os policiais conseguiram abordar e deter os suspeitos, que confessaram a autoria do ocorrido.

Um deles admitiu ter arrombado a porta e agredido a vítima com um pedaço de pau, enquanto o outro a golpeou com uma faca no peito. Eles também indicaram onde estavam as armas utilizadas.

A esposa de um dos agressores relatou que a vítima havia matado o gato de estimação deles no mesmo dia. Inconformados, os dois suspeitos foram até a casa da vítima para se vingarem. Ela afirmou ter tentado evitar a situação, mas sem sucesso.

Diante dos fatos, os irmãos foram conduzidos até a delegacia, onde seguem à disposição do Judiciário.