Veja em quais corredores de ônibus motociclistas poderão circular já na próxima semana, em Goiânia

Ao todo, seis avenidas já estarão sob as novas regras a partir de segunda-feira, com outros quatro trechos sendo liberados ao longo da semana

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2025

Imagem ilustrativa de trânsito em Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia já definiu quais serão os corredores de ônibus que poderão também ser utilizados por motociclistas já nesta segunda-feira (06), a partir das 08h.

A liberação foi anunciada pelo prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), nesta quinta-feira (02) que também afirmou que irá em pessoa para conduzir uma motocicleta na data em que a norma passar a valer.

Vale destacar que, apesar da flexibilização, os motociclistas ainda deverão seguir uma série de normas, incluindo a proibição do embarque ou desembarque nos corredores e a ultrapassagem em faixa contínua. Além disso, a entrada nos trechos só poderá ser realizada em faixas seccionadas ou cruzamentos e os condutores deverão manter-se no lado direito da via.

Ao todo, 10 corredores foram delimitados para receberem o projeto durante esse período, com seis estando disponíveis já no começo da semana, são eles: Avenida T-63, Avenida T-7, Avenida T-9, Avenida 85, Avenida Universitária, Rua 10 e Assis Chateaubriand.

Os outros quatro que serão posteriormente liberados se encontram na Avenida Mutirão/Castelo Branco, Avenida 24 de Outubro, Avenida Mangalô e Avenida 136.

Ainda na quinta-feira, Sandro Mabel explicou que a proposta inclui a permissão para motocicletas no Eixo Anhanguera, mas deixa o BRT Norte-Sul de fora devido a restrições específicas.

Ele ainda destacou preocupações estruturais relacionadas ao BRT, como os meio-fios e grades centrais, que demandam estudos para evitar riscos aos condutores.