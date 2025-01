Assassino de aluguel contratado para matar fazendeiro por herança de R$ 3 milhões é preso

Investigações apontam que vítima havia brigado com a filha e o genro antes do crime, pedindo que desocupassem o imóvel onde residiam

Natália Sezil - 05 de janeiro de 2025

Suspeito estava escondido em casa, acobertado por familiares. (Foto: Divulgação/PC)

O caso da filha que mandou matar o pai fazendeiro para ficar com a herança de R$ 3 milhões, em Campinorte, ganhou um novo desdobramento, após a Polícia Civil de Goiás (PCGO) prender Luiz Henrique da Silva de Lima Mendonça, de 22 anos, suspeito de ter sido o matador de aluguel contratado pelos autores do crime.

Além dele, foram presos quatro familiares, por acobertarem o suspeito, que estava escondido dentro de um cômodo com pneus na própria casa, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Já os dois comparsas que estariam supostamente envolvidos não foram detidos, e o delegado Peterson Amin afirmou que isso ocorreu por falta de provas.

O fazendeiro Nelson Alves foi morto no dia 1º de abril de 2024, enquanto pilotava uma moto em uma estrada de terra em Campinorte, região Norte de Goiás. Os criminosos estavam de bicicleta quando realizaram a emboscada, atingindo a vítima com dois tiros.

As investigações apontaram que os executores foram contratados pela filha e pelo genro da vítima, que foram presos em 20 de dezembro, após uma denúncia anônima do matador de aluguel, que estava insatisfeito por ainda não ter recebido o pagamento pelo serviço, combinado em R$ 20 mil.

Segundo a PC, o fazendeiro havia brigado com o casal antes do crime, pedindo que eles desocupassem o imóvel onde residiam, que era uma propriedade de Nelson. O delegado afirma que o pedido teria acontecido porque o pai não concordava com o comportamento da filha e do genro, que estariam aglomerando pessoas na casa.

Presa, a filha do fazendeiro culpa o marido pelo crime, dizendo que ele teria organizado o delito e executado o pagamento, sem demonstrar raiva ou mágoa. Apesar disso, a polícia não possui dúvidas de que o matador de aluguel foi contratado em conjunto.

Cinco pessoas estiveram envolvidas no delito e serão indiciadas por homicídio duplamente qualificado, devido à emboscada e à promessa de pagamento.