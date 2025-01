Com investimento inicial de R$ 40 milhões, novo polo agroindustrial avança em Aparecida de Goiânia

Obras devem passar por três etapas principais, recebendo primeiras industrias já no próximo ano

Thiago Alonso - 05 de janeiro de 2025

Obras têm avançado. (Foto: Leandro Vieira/Codego)

Com um investimento de R$ 40 milhões somente em 2024, as obras do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot) estão sendo estágio avançado, atingindo mais uma etapa da construção neste fim de ano.

Começando em junho, o período inicial do empreendimento contou com a abertura de ruas, construção de rotatórias, aplicação de sistema de drenagem pluvial e pelo menos 70% dos postes de luz já implantados.

Agora, nesta segunda fase, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), responsável pelo projeto, anunciou que deve finalizar a implantação da rede de água e esgoto, assim como a fundação dos reservatórios elevados de água, que devem abastecer todo o distrito, previamente colocados no estágio anterior.

A previsão é que as obras no Dianot sejam consumadas em três etapas principais, sendo que a conclusão da primeira deve ocorrer em 2025.

Também já no próximo ano, as primeiras indústrias devem ser instaladas no local, com mais unidades chegando em 2026, quando o projeto deve entrar em sua última fase.

Neste período, além das novas empresas, o investimento deve se concentrar na implantação total da área de 2 milhões de m², com mais de 200 indústrias, alcançando um investimento total de R$ 100 milhões.

Apesar dos altos custos, a expectativa é que sejam gerados mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, atraindo empresas dos setores de agronegócio, logística e outros segmentos, movimentando a economia de Aparecida de Goiânia.