Discussão generalizada motivada por suposta traição termina em agressões e desacato policial, em Anápolis

Após toda a confusão, envolvidos foram contidos e encaminhados à Central de Flagrantes

Natália Sezil - 05 de janeiro de 2025

Caso aconteceu no bairro Calixtolândia I Etapa. (Foto: Google Street View)

Uma confusão generalizada aconteceu neste domingo (05), quando uma discussão verbal acabou virando uma troca de agressões entre diversos familiares, e culminou em desacato policial, no bairro Calixtolândia I Etapa, região Sul de Anápolis.

A situação teria tido início quando uma biomédica, de 29 anos, resolveu ir até a casa do esposo da sobrinha para tirar satisfações com o auxiliar de produção, de 23 anos, que a teria acusado de trair o marido.

O que começou como um desentendimento, com xingamentos e ameaças, logo teria escalado para uma agressão física, não apenas entre os dois envolvidos, mas também com outros três familiares.

Não só o pai e a mãe do jovem teriam entrado na confusão para defender o filho, como também o irmão, de 19 anos, se juntou ao caos. O pai e o auxiliar de produção teriam ficado feridos no rosto, enquanto a biomédica teve lesões na mão e nas pernas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela mãe do jovem, que relatou que o marido estava sendo agredido no meio da rua. As autoridades estiveram no local e tentaram conter os agressores. Os dois irmãos até obedeceram às ordens policiais, no início, mas, ao entrar na viatura, teriam começado a chutar o veículo.

O jovem que supostamente havia dado início à confusão começou, então, a xingar os policiais, dizendo que seriam “PMs de merda” e “desgraçados”. Ele fugiu algemado, mas foi localizado pouco depois, escondido dentro de um buraco em um lote baldio nas proximidades.

Já a mãe dele, que havia solicitado a guarnição, também teria resistido às ordens das autoridades, tentando dar uma “carteirada”, dizendo ser irmã de um capitão e se recusando a entrar na viatura, inclusive dando um tapa no rosto de um policial.

Apesar disso, os envolvidos foram contidos e encaminhados à Central de Flagrantes. O caso deve seguir sob apuração da Polícia Civil (PC).