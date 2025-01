Divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025

As datas foram divulgadas para que os beneficiários possam se organizar e aproveitar ao máximo os recursos oferecidos

Pedro Ribeiro - 05 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Governo Federal anunciou o tão esperado calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025.

O programa, essencial para milhões de famílias brasileiras, garante o apoio financeiro necessário para enfrentar os desafios do dia a dia.

As datas foram divulgadas para que os beneficiários possam se organizar e aproveitar ao máximo os recursos oferecidos.

Divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de assistência social criado para reduzir a pobreza e promover inclusão social no Brasil. Ele oferece um suporte financeiro mensal a famílias em situação de vulnerabilidade, assegurando o acesso a direitos básicos, como alimentação, educação e saúde.

Desde sua recriação, o benefício básico passou a ser de R$ 600 por família. Além disso, foram incorporados valores adicionais para atender às necessidades específicas de cada núcleo familiar. Crianças de 0 a 6 anos garantem um extra de R$ 150, enquanto crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e lactantes recebem R$ 50 a mais por integrante.

Quando serão os pagamentos?

Os pagamentos começam no dia 20 de janeiro e seguem até o dia 31, obedecendo à ordem do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Durante o ano, os depósitos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em dezembro, o pagamento será antecipado para o dia 10, permitindo às famílias um planejamento financeiro para o Natal.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Podem participar do programa as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para se cadastrar, basta procurar um posto de atendimento social, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

É fundamental atualizar os dados do CadÚnico a cada dois anos para garantir o recebimento do benefício. Essa atualização é feita presencialmente pela pessoa responsável pela família.

Além disso, o programa exige que crianças estejam matriculadas e frequentando a escola, além de estarem com as vacinas em dia. Essas contrapartidas reforçam o compromisso com o desenvolvimento e bem-estar das famílias atendidas.

Com o calendário de 2025 em mãos, os beneficiários podem se preparar para receber esse apoio tão importante e garantir o sustento necessário para uma vida mais digna.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!