Homem é preso após agredir ex-companheiro e vandalizar pousada onde a vítima trabalha

À polícia, vítima relatou que possuía medidas protetivas contra o suspeito, mas que desentendimentos continuaram

Thiago Alonso - 05 de janeiro de 2025

Suspeito invadiu pousada e agrediu a vítima. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, foi preso após agredir o ex-companheiro e vandalizar a pousada em que ele trabalha, neste domingo (05), no município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

A vítima, de 48 anos, estava no local de trabalho onde atua como gerente, quando iniciou uma discussão com o suspeito, que rapidamente se escalonou para agressão, sendo golpeado no joelho, na perna e no rosto.

Não o bastante, o suposto autor tomou a chave do veículo do ex-companheiro, que acionou a Polícia Militar (PM).

Chegando ao local, os militares realizaram as devidas diligências, mas não conseguiram localizar o homem, que já havia fugido. Diante disso, a corporação finalizou os procedimentos e deixou o estabelecimento.

Contudo, pouco após a saída das autoridades, o suspeito retornou e, dessa vez, destruiu bancos, mesas, bebedouros e quebrou vários itens da pousada, além de arrombar portas de alguns quartos.

A PM então voltou para o endereço, realizando buscas na região, encontrando o homem, que foi preso em flagrante e levado para uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Ao ser questionada, a vítima relatou que já viveu um relacionamento com o suposto agressor, mas que acabaram rompendo devido às agressões, sendo até mesmo realizada uma medida protetiva.

Diante disso, o trabalhador foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde cuidou dos ferimentos e foi realizado o exame de corpo de delito, a fim de auxiliar no inquérito.

O carro da vítima, por sua vez, foi deixado em uma feira coberta da região, conforme informado pelo suposto autor, sendo recolhido e devolvido ao gerente da pousada.

Agora, o caso deve ser encaminhado para as autoridades competentes, que devem realizar as devidas investigações.