Placa com mensagem para Donald Trump chama a atenção em Goiânia: “Parabéns amigo, amo você”

Outdoor viralizou após vereadora Ava Santiago compartilhar o registro nas redes sociais

Thiago Alonso - 05 de janeiro de 2025

Placa com mensagem para Donald Trump viralizou. (Foto: Reprodução/X)

Uma placa nada discreta chamou a atenção neste sábado (04), ao aparecer nas ruas de Goiânia. Nela, uma seguidora fiel do político norte-americano Donald Trump desejou “Parabéns” ao ‘amigo’, recém-eleito presidente dos Estados Unidos.

A cena foi registrada pela vereadora Ava Santiago (PSDB), enquanto ela passava pela rua 10, no Setor Leste Universitário, região Centro-Oeste da capital.

Na imagem, compartilhada no perfil da parlamentar no X (antigo Twitter), é possível ver uma imagem do presidente eleito em um fundo com as bandeiras do Brasil e dos EUA.

“Parabéns, amigo. Deus o abençoe! De sua amiga, Ismênia de A. Oliveira”, diz o outdoor, dedicado a Donald Trump.

Não o bastante, a autora ainda manda um beijo e um “amo você” para o “amigo”, além de finalizar com um “obrigada” seguido de reticências.

Para auxiliar no reconhecimento do ídolo, Ismênia assina a mensagem com o e-mail pessoal, facilitando que o político anti-imigrantes possa entrar em contato com a brasileira.

Nos comentários da publicação de Ava Santiago, seguidores riram da homenagem para lá de inusitada feita pela trumpista goiana.

“A posse ainda vai demorar semanas, será que ela achou que era como no Brasil?”, brincou um internauta.

“Se a intenção era chamar atenção, ela conseguiu, só não do amigo”, comentou outro.

“O que mais me choca nessas situações é saber que tem gente com grana sobrando para mandar fazer um outdoor”, disse mais um seguidor.