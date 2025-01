Truque para blindar os vidros e acabar com as manchas de dedo

Existe uma forma simples de blindar a superfície utilizando ingredientes comuns

Ruan Monyel - 05 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@tatydiicas)

Manter os vidros e espelhos da casa impecáveis, sem aquelas manchas de dedos ou marcas de sujeira, parece um desafio constante, não é mesmo?

Afinal, sejam as janelas ou os espelhos de diferentes cômodos, além da poeira, as manchas de dedos insistem em aparecer, mesmo com todo o cuidado.

Porém, existe uma forma simples de blindar essas superfícies contra marcas indesejadas e deixar os vidros sempre limpos e impecáveis.

Truque para blindar os vidros e acabar com as manchas de dedo

Quem nunca ficou incomodado com manchas nos vidros e espelhos, não é verdade? Mesmo após uma boa limpeza, eles acabam voltando a ficar manchados em pouquíssimo tempo.

Isso ocorre porque, além de serem superfícies altamente atrativas para a poeira, os vidros também acumulam a oleosidade das mãos, facilitando o aparecimento das manchas de dedos.

Mas, e se houvesse um jeito de mantê-los limpos por mais tempo? Essa “fórmula mágica” já existe e foi compartilhada por um perfil no Instagram.

Com um truque simples e econômico, é possível criar uma verdadeira blindagem contra manchas, garantindo superfícies impecáveis e livres de sujeira.

Para fazer, é muito simples: em um borrifador, misture água, detergente, vinagre e álcool, utilizando cerca de 50 ml de cada ingrediente.

Misture tudo muito bem e, em seguida, borrife nos espelhos, janelas e vidros da sua casa. Por fim, utilize um pano seco para retirar o excesso do produto.

Assim, além de extremamente limpos, os vidros e espelhos ficam blindados contra poeira e as incômodas manchas de dedos. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taty Castro (@tatydiicas)

Gostou da dica? Você também pode curtir:

– Segredo para limpar o box do banheiro e deixá-lo limpinho e brilhando

– Motorista de ônibus ensina truque para os vidros nunca mais embraçarem durante as chuvas

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!