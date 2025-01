Identificado pedreiro que morreu após cair de andaime de 8 metros em Anápolis

Acidente aconteceu enquanto trabalhador prestava serviços em uma casa na Vila Góis

Natália Sezil - 06 de janeiro de 2025

Valdely Rodrigues de Oliveira tinha 55 anos. (Foto: Reprodução)

O pedreiro que morreu na tarde desta segunda-feira (06), após cair de um andaime de 8 metros em Anápolis, foi identificado como Valdely Rodrigues de Oliveira, de 55 anos.

A fatalidade aconteceu enquanto o trabalhador prestava serviços em uma casa localizada na Vila Góis, região Central da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe pôde apenas constatar o óbito da vítima.

A Polícia Civil (PC) também esteve presente na ocorrência e apurou que o homem estava na companhia do filho no momento do acidente, mas o filho alegou que trabalhava na parte de baixo e que só ouviu o barulho de algo caindo ao chão.

A PC ainda deve investigar o que pode ter provocado a queda e morte do trabalhador.