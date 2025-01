Pedreiro morre após cair de andaime de 8 metros, em Anápolis

Samu foi acionado para primeiros socorros, mas não foi possível salvar vítima

Paulo Roberto Belém - 06 de janeiro de 2025

Acidente aconteceu na Vila Góis, região Central de Anápolis (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (06), após cair de um andaime enquanto prestava serviço como pedreiro em uma residência localizada na Vila Góis, bairro localizado na região Central de Anápolis.

O trabalhador teria caído de uma altura de aproximadamente oito metros, não resistindo à queda. O acidente foi percebido pelo proprietário de um lava jato que fica ao lado da residência onde tudo aconteceu.

Diante isso, o socorro do Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) foi acionado e, chegando no cenário do acidente, confirmou o óbito da vítima, acionando o Instituto Médico Legal (IML).

Também compareceram ao local policiais civis, que averiguaram a ocorrência. Aos agentes foi dito que, no momento da queda, o homem estava na companhia do filho.

Este, por sua vez, teria dito que trabalhava na parte de baixo e que só ouviu o barulho de algo caindo ao chão.

Mediantes as informações, a Polícia Civil deve investigar o que pode ter provocado a queda e morte do trabalhador.