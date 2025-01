Morre aos 52 anos pastor João de Aquino Ferreira, da Assembleia de Deus Ministério do Seta em Anápolis

Comunicado do falecimento foi divulgado pelo pastor presidente da convenção interestadual da igreja

Thiago Alonso - 06 de janeiro de 2025

Pastor João de Aquino Ferreira Lima faleceu aos 52 anos. (Foto: Reprodução/Facebook)

Faleceu no domingo (05), o Pastor João de Aquino Ferreira Lima, que atuava como pregador na Assembleia de Deus Ministério do Seta, em Anápolis.

O óbito foi confirmado no perfil oficial da Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do SETA (Cimadseta), por meio do pastor presidente, Darley Macedo Lima.

No comunicado, o líder religioso expressou solidariedade aos amigos e à família de João de Aquino, além de prestar “profundo pesar” pelo homem que, segundo ele, era um “pai de família e grande pregador da palavra de Deus”.

“Neste momento de dor, rogo ao Pai das Misericórdias e ao Deus de toda consolação que nos abençoe e nos conforte”, disse a nota.

João de Aquino, de 52 anos, era natural do Maranhão, mas vivia em Anápolis, onde se aprofundou na função de pastor. O religioso deixou a esposa Onilia, e as filhas, Mônica e Aline.

De acordo com a coordenação do ministério, o velório será realizado na próxima terça-feira (07), a partir das 11h, no templo sede da igreja, localizado no Setor Santa Clara, região Leste de Anápolis.