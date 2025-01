Motociclistas de Goiânia já podem trafegar pelas faixas de ônibus; saiba locais e regras

Autorização começa a valer nesta segunda-feira (06), mas está limitada a alguns pontos da capital

Thiago Alonso - 06 de janeiro de 2025

Motociclistas trafegando por faixa de ônibus, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Começou a valer nesta segunda-feira (06) a liberação para que motociclistas de Goiânia trafeguem pela faixa que antes era exclusiva para ônibus.

O prefeito Sandro Mabel (UB) explicou que a autorização deve trazer mais fluidez e segurança ao trânsito da capital.

Entretanto, a permissão é restrita a alguns corredores da capital. Dentre os locais disponíveis estão a Avenida 85, conhecida pelo grande movimento em horário de pico, além dos corredores das avenidas T-63, T-7 e T-9.

Na região Centro-Oeste de Goiânia, a Avenida Universitária e a via R-10 também estão entre as permitidas, assim como o corredor da Assis Chateaubriand, no Setor Oeste.

A autorização, no entanto, limita os condutores a algumas regras, como a possibilidade de entrar nos corredores somente em faixas seccionadas ou em cruzamentos.

Outra proibição é o embarque e desembarque de passageiros de motocicletas nestas faixas. Não o bastante, as ultrapassagens nestes corredores também continuarão sendo proibidas.

As faixas disponíveis para motociclistas serão somente as da direita, não sendo autorizados pontos como a Avenida Anhanguera e o corredor do BRT Norte/Sul, que ainda devem operar sob as antigas restrições.