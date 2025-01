Novas vagas: pré-matrícula de CMEI’s e CEI’s em Goiânia começa nesta terça-feira (07)

Até o final do semestre está prevista a abertura de 10 mil vagas para suprir a demanda

Davi Galvão - 06 de janeiro de 2025

Alunos da rede pública de Goiânia. (Foto: SME)

A Prefeitura de Goiânia anunciou a abertura de novas vagas para a Educação Infantil e o início do período de pré-matrícula nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs).

Os pais ou responsáveis interessados deverão, a partir das 12h desta terça-feira (07), comparecerem até a unidade educacional de preferência, desde que esta atenda à faixa etária da criança, para efetuarem a pré-matrícula.

Neste início de ano, serão disponibilizadas cerca de 1,5 mil novas vagas na Educação Infantil do município. Até o encerramento do semestre, mais 8,5 mil vagas serão abertas para atender à demanda.

Vale destacar que a pré-matrícula é a etapa que sucede o cadastro antecipado. Assim, apenas os pais ou responsáveis que realizaram essa fase poderão solicitar a vaga. O Cadastro Antecipado pode ser feito online, através do site da Secretaria Municipal de Educação.

O comunicado oficial será realizado nesta terça-feira (07) no CMEI João Pedro Calembo, localizado no Residencial Vale do Araguaia.