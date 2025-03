Suspeito de espancar e deixar esposa grávida de sete meses desfigurada é preso em Goiânia

Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (24), no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, após vizinhos denunciarem que ele estava espancando a esposa, grávida de sete meses. O suspeito precisou ser contido com o uso da força após tentar atacar as equipes policiais, armado com uma faca.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local após denúncias de que o agressor, de 32 anos, aparentava estar sob efeito de entorpecentes e que, mesmo com a companheira gestante gemendo de dor, as agressões não cessavam.

Ao chegarem, as equipes foram recebidas de fora hostil pelo suspeito que, armado com uma faca, partiu para cima dos policiais, tendo sido necessário uso de força controlada para desarmá-lo.

A vítima, de 31 anos, foi encontrada no interior da residência, bastante ensanguentada e com diversos hematomas pelo corpo, principalmente no rosto.

A mulher relatou que o companheiro chegou em casa embriagado e iniciou as agressões sem motivo aparente. Ela também afirmou que, em um momento de fúria, o agressor teria encostado uma faca no pescoço dela, dizendo que iria matá-la.

Após os primeiros socorros prestados pela equipe policial, a vítima foi encaminhada para atendimento médico.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para a formalização do flagrante e adoção das medidas cabíveis. O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio.

