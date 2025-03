Prefeitura de Anápolis, Governo de Goiás e UniEVANGÉLICA se pronunciam após prisão de maestro

Andreyw Batista era conhecido por atuar em algumas das principais orquestras do estado

Thiago Alonso - 20 de março de 2025

Maestro Andreyw Batista. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em meio às polêmicas envolvendo o maestro Andreyw Batista, preso em flagrante nesta quarta-feira (19) pela Polícia Federal (PF) por armazenar e compartilhar pornografia infantojuvenil, as instituições onde ele atuava se pronunciaram repudiando as acusações.

Ao Portal 6, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Goiás (Secti), pasta responsável pela Orquestra Sinfônica de Goiás, da qual o maestro era regente, informou que ele já foi afastado de todas as funções, onde atuava nas áreas de montagem, sonorização e logística.

Além disso, o Estado também deve abrir uma sindicância interna, a fim de tomar as devidas providências. O processo, no entanto, segue em segredo de Justiça e, por isso, não podem ser divulgados ao público, informou a pasta.

A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult), por sua vez, informou que já solicitou a exoneração de Andreyw Batista, que atuava como bolsista sem vínculo desde 2018 na função de montador e sonoplasta da Rede Municipal de Núcleos Musicais da Orquestra Sinfônica de Goiânia. A expectativa é que a demissão seja divulgada pelo Diário Oficial do Município ainda nesta quinta-feira (20).

Também em nota, a Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), da qual o maestro compunha a Equipe de Capelania, relatou ter recebido com surpresa o ocorrido, mas que confiará na Justiça e nas autoridades, que devem investigar o caso.

A instituição reiterou que Andreyw atuava exclusivamente em eventos, cujo coral era composto somente por funcionários da instituição.

A reportagem também entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, onde o profissional regenciava a Orquestra Projeto Criar e Tocar, que informou também já ter exonerado o servidor. A administração se colocou à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.

Confira as notas na íntegra:

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Goiás

“Em atenção à demanda do Portal 6 sobre a prisão de servidor em Anápolis na última quarta-feira (19), informamos que:

– Até que sejam esclarecidos os fatos, o servidor citado na operação foi afastado de suas funções junto à Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, que eram de montagem, sonorização e logística.

– Em obediência ao rito legal, o processo corre em segredo de Justiça e por isso não temos detalhes sobre o caso até o momento.

– O Estado abrirá sindicância para apurar o caso e, caso sejam confirmadas as suspeitas, será aberto processo administrativo disciplinar, dado que é servidor efetivo, para sejam tomadas as devidas providências.

– O Governo de Goiás reitera que não tolera esse tipo de conduta e tomará todas as medidas necessárias para garantir proteção aos goianos, sempre respeitando o devido processo legal.”

Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult)

“A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia informa que desde 2018, o maestro Andreyw Batista integra, como bolsista sem vínculo, a equipe de apoio e logística na função de montador e sonoplasta da Rede Municipal de Núcleos Musicais da Orquestra Sinfônica de Goiânia. A Pasta informa que a exoneração foi solicitada na manhã desta quinta-feira, 20, e deve ser publicada no Diário Oficial do Município ainda hoje.”



Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA)

“A Associação Educativa Evangélica recebeu com surpresa a informação do envolvimento do maestro Andreyw Batista nos atos citados. Ressaltamos que esse profissional atuava exclusivamente em eventos, com o coral de funcionários. Por fim, reiteramos a confiança na justiça brasileira e nas autoridades que investigam o caso.”

Prefeitura de Anápolis

“A Prefeitura de Anápolis informa que exonerou o servidor comissionado preso na Operação “Sinfonia Oculta”, da Polícia Federal. A administração está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e condena qualquer forma de violência e abuso contra menores.”