6 cervejas mais consumidas do Brasil e o que diferencia cada uma delas

Pesquisa ouviu o gosto popular e trouxe o ranking das marcas mais famosas e queridas pelos brasileiros

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2025

Imagem mostra copo de cerveja (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma pesquisa levantada pela Brazil Panels, em parceria com a agência Conexão Vasques, reuniu quais sãos as cervejas mais consumidas do país. O levantamento também trouxe quais são as marcas preferidas entre os consumidores.

De acordo com o ranking mundial de consumo de cervejas pilsen, o Brasil é um dos países que mais consome bebidas alcoólicas.

1. Brahma

Ela é a mais consumida entre os brasileiros. Assim, a Brahma é uma cerveja de sabor equilibrado e suave, com teor alcoólico de aproximadamente 5%.

A marca tem uma ampla distribuição e forte presença em eventos esportivos e culturais, que são os carros chefes de consumo e contribuem para sua liderança no mercado. Seu diferencial está no chamado Brahmosidade, que é a cremosidade que a marca produz.

2. Heineken

Segundo a pesquisa, ela é a preferida entre os consumidores, com 16,7%. A Brahma aparece em segundo, com 16,2%.

De origem holandesa, a Heineken é famosa por seu sabor marcante e amargor moderado, com teor alcoólico de 5%. É apreciada por consumidores que buscam uma opção premium, associada à qualidade e tradição.

3. Skol

Famosa principalmente nas regiões de praia e terceiro lugar na pesquisa, o destaque vai para a Skol. Assim, a marca é conhecida por seu sabor leve e refrescante, com teor alcoólico de 4,7%.

Tornou-se sucesso mundial pelo seu marketing voltado ao público jovem e presença em festas e eventos marcantes pelo país. Foi destaque também por suas propagandas famosas que marcaram época.

4. Amstel

Cerveja de origem holandesa, com sabor suave, levemente maltado, de amargor moderado e teor alcoólico de 4,6%.

A Amstel ganhou espaço no mercado brasileiro por oferecer qualidade a um preço competitivo. A marca é mais focada para um público com paladar moderado e que valoriza um bom custo-benefício. Está sempre presente em momentos de socialização e eventos casuais.

5. Budweiser

Uma das queridinhas do público 35+. Assim, essa cerveja é americana, apresenta um sabor mais equilibrado e teor alcoólico de 5%. Ela segue uma linha de estilo American Lager pilsen, uma produção que utiliza outros cereais além da cevada, como arroz, em sua fabricação.

6. Antarctica

Por fim, o sexto lugar, a cerveja Antartica. Considerada uma marca brasileira um pouco mais cara e encorpada que desfila entre as mesas de bar como uma opção de cerveja “diferenciada”.

Seu sabor suave e teor alcoólico batem os 4,9%. Ela tem um sabor suave, com leve amargor e aroma de lúpulo, com uma alta carbonação que garante refrescância e sabor.

