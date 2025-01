‘Estava em surto”, diz suspeito de matar empresária encontrada dentro de carro em Aparecida de Goiânia

Homem ainda afirmou que nunca havia pensado em tirar a vida da profissional e que nem tinha motivação para cometer crime

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2025

Depoimento traz novo desdobramento a caso de homicídio. (Foto: Reprodução)

O caso do suposto sequestro e homicídio da empresária Maria da Conceição dos Santos Mendonça, de 74 anos, que teria ocorrido na segunda-feira (06), ganhou novos desdobramentos após o suspeito, de 44 anos, prestar um depoimento sobre o que o levou a cometer o delito, em Aparecida de Goiânia.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (07), e, questionado pelas autoridades, relatou que estava passando por um surto quando atacou a empresária.

Ele respondeu que estavam conversando normalmente, sobre questões de trabalho, e alegou: “quando vi, já tinha pegado o pescoço dela, desmaiado ela e jogado no carro”.

O autor confesso também contou que a intenção não era assassinar a profissional, mas deixá-la desacordada em algum lugar. “Surtei quando vi ela desmaiada, fiquei ali agoniado. Não sabia se deixava ela lá e saía correndo, o que eu fazia”, disse.

“Coloquei ela no carro com esperança de deixar em algum canto e ela esquecer, mas, no meio do caminho, ela surtou, tentou abrir a porta e sair”, detalhou.

A empresária foi golpeada no pescoço ainda dentro do veículo, que foi abandonado. O suspeito teria fugido após solicitar uma corrida por aplicativo.

Ainda em conversa com as autoridades, o homem também explicou que não havia motivação para cometer o homicídio, e que a vítima não tinha dívidas com ele. O caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil (PC).

Em tempo

A empresária Maria da Conceição dos Santos Mendonça, de 74 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro no Jardim Imperial, região Norte de Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (06).

A idosa estaria desacordada no banco traseiro, apresentando marcas de agressão pelo corpo, e vestígios de sangue teriam sido encontrados não só no interior, como no exterior do veículo.

Em entrevista à TV Anhanguera, o tenente-coronel Lucas, da PM, informou que a vítima e o suspeito mantinham uma relação profissional de aproximadamente 20 anos.

A corporação foi acionada e localizou o suposto autor na casa de familiares, onde estaria escondido.