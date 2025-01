Filhas de Virginia Fonseca derretem coração da internet com vídeo: “bom dia pessoal”

Fofura com que as crianças repetem as palavras conquistou os internautas, que não deixaram de responder ao cumprimento

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2025

Pequenas conquistaram a internet com poucas palavras. (Foto: Reprodução)

Personalidades da internet já aos 2 e 3 anos de idade, respectivamente, Maria Flor e Maria Alice, filhas da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, voltaram a emocionar os internautas com uma interação simples capturada pela mãe.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da empresária, é possível ver as pequenas esbanjando alegria ao dizer – e repetir – “bom dia pessoal”. A empolgação de Maria Flor – a “FlôFlô” – é tanta que ela chega a derrubar o celular que grava o momento.

Embora a expressão seja comum, a fofura com que as crianças repetem as palavras conquistou a internet, que não deixou de responder ao cumprimento das meninas.

Na legenda, a influenciadora deixou claro: “um repeat de bom dia pessual”. E continuou: “no dia que eu quero que elas falem, elas não falam, quando eu não peço, falam 1000x sem parar”.

A publicação reuniu 27 milhões de visualizações e mais de 1,7 milhão de curtidas, e já ultrapassou os 24 mil comentários, onde os “fãs” de Maria Flor brincaram: “ela já falando pelo mês de janeiro todo”, disse um.

Outro mostrou que gostou do compartilhamento, fazendo uma piada sobre ter reassistido várias vezes: “tá que eu amo elas, mas por que duas horas de vídeo?”. Outra internauta, ainda, fez referência ao avô das meninas: “Flor Flor é a versão feminina do avô Leonardo! Segura papai e mamãe!”.