Entenda como Maria Flor, a ‘Flô Flô’, filha de Virginia, se tornou um fenômeno da internet

Pequena de 2 anos tomou as redes sociais, esbanjando fofura e conquistando uma legião de fãs

Thiago Alonso - 30 de dezembro de 2024

Maria Flor é filha de Virginia Fonseca com Zé Felipe. (Foto: Reprodução/Instagram)

Há quem seja fã de grandes nomes da música, enquanto outros preferem os astros do cinema, mas com o advento da internet outro tipo de personificação tem tomado conta dos corações: os influenciadores. Foi assim que Virginia Fonseca construiu um império de fama, sendo uma das personalidades mais seguidas das redes sociais.

Tamanha projeção, não à toa, também se estenderia para a família da esposa de Zé Felipe, que tem tornado a pequena Maria Flor uma estrela à parte, inclusive com fã clubes.

Foi nesse espectro que a ‘Flô Flô’ — como a garotinha de 02 anos costuma ser chamada — se alçou à fama, com pessoas de toda parte do país se rendendo às fofuras que ela faz em frente às câmeras.

Filha do meio de Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe, Maria Flor Campos Madeira nasceu em 22 de outubro de 2022, em um hospital de Goiânia.

No entanto, a fama não demorou para chegar para a menina, que se estabeleceu rapidamente com um dos mais atrativos na rede social da mãe, que divulga cenas do dia a dia com as filhas.

Nos registros, Virginia mostra tanto Maria Alice – filha mais velha – quanto José Leonardo – filho mais novo -, mas são os destaques de ‘Flô Flô’ que caíram na graça do público, que cada vez mais tem se rendido à mini-celebridade.

A fama foi tão rápida, que um perfil dedicado às ‘Marias’, intitulado Marias Baby (@mariasbaby) já soma mais de 7,3 milhões de seguidores somente no Instagram, sendo a maioria, dedicados para a filha do meio.

Fã-clube da criança

Em uma postagem, feita pelo perfil Blog do Arison (@blogdoarison) no Instagram, o fã da criança chega a dizer que a “mini diva” — como ele mesmo define — “é super solícita com os fãs e sempre tira fotos com todos”.

Enquanto outros, compararam a garotinha a uma “miss simpatia”, durante uma aparição surpresa no aeroporto ao lado da mãe: “que coisa mais linda”, disse uma mulher ao ver a pequena sorrindo.

Em outra situação, uma jovem polemizou ao tatuar uma homenagem à Maria Flor no pulso e compartilhar o resultado nas redes sociais. “Eu no meu dia menos fã da Maria Flor”, disse a autora da postagem, que somou mais de 676 mil visualizações somente no TikTok.

Já outra cena, registrada nas dependências de uma empresa, também se destacou entre os milhares de fãs da criança, onde uma mulher colou imagens impressas da filha de Virginia em uma parede do almoxarifado do fórum onde ela trabalha.

Neste registro, a seguidora se mostrou orgulhosa ao dizer que é ‘fã da Flô Flô’ e por isso dedicou às homenagens à pequena, sempre podendo olhar para ela.

Além da Flô Flô

A fama de Maria Flor é tão grande, que até as babás que cuidam da menina tem se tornado assunto entre os seguidores: “eu acho essa babá muito sem educação, não respeita os fãs” comentou uma jovem, em um vídeo no TikTok.

“Eu gosto da outra Babá da ‘Florzinha’, ela é muito mais educada”, disse outro. “A babá devia ter feito igual a Flô Flô e dado um sorriso para as pessoas que estavam esperando ela”, completou mais um.

Em uma postagem na rede social, fãs questionaram se a ‘Tia Vil’ — uma das responsáveis por cuidar da pequena — teria desistido de trabalhar com a família após “ficar famosa”.

As tietagens não param, com pessoas argumentando o real destino da funcionária, que cuidou da filha de Virginia desde pequena, enquanto outros defenderam a trabalhadora.