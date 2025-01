Governo de Goiás anuncia concurso público para saúde com quase 200 vagas e salários de até R$ 5,5 mil

Inscrições começam na próxima sexta-feira, com taxas a partir de R$ 40

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2025

Secretaria de Estado da Saúde. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás publicou, nesta segunda-feira (06), o edital que rege o próximo concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), que busca preencher 183 vagas temporárias com lotação em Goiânia. Há reserva de vagas a pessoas com deficiência e recém-formados.

As inscrições começam na próxima sexta-feira (10) e se estendem até o dia 23 de janeiro, às 18h. Devem ser feitas pelo portal de seleção do Governo Estadual. A taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 80, de acordo com a vaga aplicada.

É possível solicitar isenção da taxa nos dias 13 e 14 de janeiro. Esse direito é reservado a candidatos cuja renda familiar seja inferior a 2 salários mínimos, que sejam doadores de sangue, de medula óssea, ou doadora regular de leite materno.

Para as funções de Enfermeiro, os vencimentos são de R$ 5.509,63. Para candidatos a Técnico Auxiliar de Regulação Médica, os salários variam entre R$ 1.770,71 e R$ 2.690,51. Ambas as oportunidades ainda contam com auxílio alimentação de R$ 500. Já os cargos de Médico têm remuneração de R$ 1.046,20 a R$ 2.044,44 por plantão.

O processo seletivo acontece em duas etapas, com análise curricular e realização de entrevistas, ambas de caráter classificatório e eliminatório. A contratação tem prazo de até 3 anos, podendo ser prorrogada.

Requisitos e atribuições de cada cargo, bem como maiores detalhes podem ser conferidos no Edital.