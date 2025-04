Prefeitura de Aparecida de Goiânia anuncia quase 500 vagas; veja como se candidatar

Ofertas de emprego são cadastradas e atualizadas diariamente pelo órgão público e podem ser encontradas mediante acesso ao site

Paulino Henjengo - 01 de abril de 2025

Vagas são atualizadas todos os dias (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está com 487 vagas abertas para diferentes áreas de atuação e empresas instaladas no município.

As oportunidades são destinadas aos cargos administrativos e de produção. A maior concentração de vagas está no cargo de auxiliar de Logística, com 242 vagas. Na sequência, vêm as funções de auxiliar de produção e de serviços Gerais, com 41 cada.

As ofertas de emprego são cadastradas e atualizadas diariamente pelo órgão público e podem ser encontradas mediante acesso ao portal da Prefeitura. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Para se inscrever, os candidatos devem se dirigir presencialmente a uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Nas agências do Setor Central, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

O SAC do Araguaia Shopping funcionará em outro horário das 08h às 17h, mediante agendamento prévio pelo site do Vapt-Vupt. O mesmo procedimento se aplica às unidades do Vapt-Vupt do Garavelo e do Buriti Shopping no entanto, neste último local, o atendimento ocorre aos sábados das 08h às 13h.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço, além de informar um telefone para contato.

As empresas podem anunciar as vagas pelo telefone (WhatsApp): (62) 9 9297-4113.

Confira as principais oportunidades:

• Auxiliar de logística;

• Auxiliar de produção;

• Auxiliar de serviços Gerais;

• Auxiliar de armazém;

• Consultor Comercial;

• Operador de produção (química, petroquímica e afins);

• Auxiliar industrial;

• PCD;

• Motorista entregador;

• Auxiliar de farmácia;

• Movimentador de mercadoria;

• Representante comercial autônomo;

• Apontador de produção;

• Consultor de vendas;

• Auxiliar administrativo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!