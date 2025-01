Prefeitura revela rombo deixado por Vilmar Mariano nas finanças de Aparecida de Goiânia

Dívida é de R$ 300 milhões e Administração Municipal conta com apenas R$ 9 milhões em caixa

Pedro Hara - 07 de janeiro de 2025

Vilmar Mariano, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Arquivo/Secom)

Em publicação feita nas redes sociais nesta segunda-feira (06), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia revelou o rombo deixado pela gestão do prefeito Vilmar Mariano (UB).

Como já havia sido antecipado pela Administração Municipal, a dívida é de R$ 300 milhões, com apenas R$ 9 milhões de saldo em conta.

Ainda de acordo com a publicação, a folha de dezembro, no valor de R$ 58 milhões, não foi paga, realidade semelhante à do acerto de 4.250 servidores comissionados exonerados no dia 31 de dezembro de 2024, previsto em R$ 39 milhões.

A dívida com a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), referente ao subsídio da Região Metropolitana, está atrasada desde julho de 2024, totalizando R$ 21 milhões.

Também foram anunciadas medidas para conter a dívida, como a revisão de todos os contratos de prestação de serviços e obras e a remoção de totens de segurança instalados na última gestão, que custam R$ 1,5 milhão e não tiveram a eficácia comprovada pela Administração Municipal.

Além disso, o número de comissionados será reduzido em 30%, passando dos 4.250 exonerados para 2.975 a partir deste ano.