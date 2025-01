Saiba o que pode acontecer com Eerizania caso não retorne à Prefeitura de Anápolis

Professora está entre os servidores que devem retornar para o município após decreto de Márcio Corrêa

Pedro Hara - 07 de janeiro de 2025

Eerizania Freitas, foi candidata do UB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Secretária em Goiânia, Eerizania Freitas (UB), em breve terá de retornar às salas de aula em Anápolis, pois não conseguiu convencer o prefeito Márcio Corrêa (PL) a liberá-la para atuar na capital.

No entanto, caso decida não cumprir o decreto que convocou todos os servidores efetivos cedidos para outros municípios e ao estado, ela pode sofrer sanções administrativas.

À Rápidas, o advogado municipalista Alexandre Martins explicou que, entre as punições previstas, está a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), procedimento utilizado para investigar e punir servidores públicos que cometem irregularidades no âmbito do funcionalismo público.

Em última instância, caso seja considerada culpada, ela pode ser demitida do cargo efetivo.

Como já mostrado pela coluna, a única possibilidade de Eerizania permanecer no secretariado em Goiânia seria a cessão oficial por Márcio Corrêa ao secretariado de Sandro Mabel (UB).

No entanto, o prefeito de Anápolis não parece aberto a essa possibilidade. Ele chegou a receber um pedido expresso de Mabel, mas recusou atendê-lo.