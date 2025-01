6 receitas rápidas para fazer em casa quando for receber visitas (e sem gastar muito)

Nem sempre a gente tem tempo de se preparar para receber as pessoas, muito menos preparar algo rebuscado para servir. Vamos de praticidade

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Leodenice camargo)

Nada mais desesperador que receber visitas em casa e não ter tempo para preparar algo decente e gostoso para quem vai te prestigiar.

1. Espetinhos saudáveis de frutas

Selecione algumas frutas que você gosta, corte elas e sirva em espetinhos, como uvas, morangos e bananas.

Saudável, colorido e ideal para dias quentes e para receber uma galera para bater um papo. Se preferir, faça coberturas para mergulhar os espetinhos, como mel, leite condensado ou chocolate.

2. Patê com torradas

A visita está chegando e você não sabe o que preparar? Vai de patê com torradas. Primeiro, misture creme de ricota ou maionese com um pouco de atum e ervas finas. Sirva o molho com torradas frescas.

Essa receita é rápida, prática e se torna uma entrada fácil de agradar suas visitas.

3. Pipoca temperada

Uma boa e clássica pipoquinha também é uma excelente pedida para servir as visitas.

Assim, prepare pipoca tradicional e adicione páprica, queijo ralado ou ervas secas. É uma receita barata, rápida e perfeita para encontros descontraídos.

4. Improvise com uma generosa tábua de frios

Dá para agradar a visita com uma tábua generosa de frios que todo mundo tem em casa. Assim, você vai montar uma tábua com queijos, embutidos, frutas e amendoins. Use o que você tem na geladeira.

5. Omelete de forno

Prepare uma omelete bem caprichada misturando só os ovos, primeiramente, e depois adicione legumes e temperos da sua preferência.

Coloque a massa em forminhas ou assadeira e Leve ao forno até a omelete tomar forma. É versátil, barato e você pode servir ela quente ou fria. Corte em rodelas e dá para servir como sushis em rodelas.

6. Sanduíche de pão de forma

Por fim, dá pra você fazer também sanduíches em formato de triângulo com pão de forma.

Monte sanduíches com pão, queijo, presunto, requeijão e corte em formato de triângulos para deixar com uma estética bonita e apresentável.

