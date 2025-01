Márcio Corrêa anuncia que a UBS Abadia Lopes, antigo Mini Cais, terá atendimento até as 22h

Medida faz parte das primeiras estratégias definidas pelo prefeito para desafogar o atendimento na UPA da Vila Esperança

Pedro Hara - 08 de janeiro de 2025

Fachada da Secretaria Municipal de Saúde em Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, anunciou nesta quarta-feira (8) que a UBS Abadia Lopes, no Jardim Calixto, antigo Mini Cais, terá o horário de atendimento ampliado até as 22h a partir do dia 20 de janeiro.

Segundo o gestor, a mudança faz parte de um plano para desafogar a UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, que sofre com lotação devido à alta procura por atendimentos que, em sua maioria, são de atenção básica e não de urgência ou emergência.

“Com o atendimento estendido, as pessoas terão mais facilidade para resolver suas demandas de saúde perto de casa, sem precisar ir até a UPA”, disse Márcio.

Até a ampliação do horário, a unidade passará por uma força-tarefa com melhorias no mobiliário, pintura e outros ajustes para receber a população em melhores condições.

O prefeito aproveitou para relembrar a abertura do Hospital Alfredo Abrahão, que em sua primeira semana realizou cerca de 600 atendimentos na modalidade portas abertas. Ele também visitou o Hospital Dia do Idoso e o Centro de Reabilitação Syrio Quinan, reafirmando a prioridade da gestão em organizar a rede de saúde do município.

A secretária municipal de Saúde, Eliane Pereira dos Santos, reforçou que a ampliação de horário da UBS Abadia Lopes é apenas o início das mudanças na atenção básica. “Queremos garantir que os moradores tenham acesso rápido e resolutivo, sem filas ou deslocamentos desnecessários”, afirmou.